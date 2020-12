Noël : pas plus de six adultes à table

Le coronavirus s'invite aux fêtes de fin d'année. Jeudi 3 décembre, le gouvernement a recommandé six convives au maximum, sans compter les enfants. Les Français vont devoir faire des choix pas toujours faciles : "Ça fait mal au cœur, on est triste, mais on aime quand même se retrouver avec ceux que l'on peut (...) il faut être raisonnable", estime une riveraine. La France n'est pas la seule à conseiller un réveillon en petit comité. D'autres pays d'Europe recommandent une jauge : pas plus de dix personnes en Allemagne et en Suisse, et six personnes en Espagne.



Gare aux tests sans isolement

Se faire tester avant les fêtes reste possible, mais il faut absolument respecter une semaine d'isolement. "Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est faire un test juste avant Noël, sans s'être auto-confiné pendant sept jours. Parce qu'on peut parfaitement avoir un test négatif et être en phase d'incubation avec un virus qui est là mais pas détectable", rappelle la professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (APHP).

