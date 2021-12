Noël et fêtes de fin d’années : un réveillon perturbé par le variant Omicron

"Mon petit-fils est positif donc on a annulé ce qu’on devait faire", confie un passant contraint de changer de programme à Bordeaux (Gironde). Pour freiner la propagation du variant Omicron, le gouvernement appelle à réduire les rassemblements. De nombreux Français affirment qu’ils s’organisent pour pouvoir quand même célébrer les fêtes. "On essaie de mettre ça de côté pour passer un moment convivial, comme on sait le faire", explique un autre passant.

Ruée sur les tests antigéniques

Nombreux sont ceux qui ne veulent prendre aucun risque pour Noël et qui se ruent donc dans les pharmacies pour se faire tester. "Toute la famille s’est mise d’accord, on se fait tester avant de venir, comme ça on est plus tranquilles", affirme l’un d’eux, interrogé à Bordeaux. Des fêtes de fin d’année sous haute vigilance, puisque 91 000 cas ont été recensés jeudi 23 décembre, un record depuis le début de la pandémie.