Nice : les nouvelles mesures restrictives ne font pas l\'unanimité

Alors que la France subit un rebond important de Covid-19, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé à un durcissement, jeudi 17 septembre, des mesures dans certaines mesures. Ce sera le cas à Nice (Alpes-Maritimes) dès samedi. En effet, vendredi, la préfecture et la municipalité ont annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics ainsi que la fermeture des débits de boissons de 00h30 à 6 heures du matin.

Des riverains divisés

De leur côté, les habitants sont partagés. "C’est dommage pour nous […] On aime bien se regrouper, en ce début d’année, pour faire la fête", estime un jeune homme qui se détend à la plage. Une mère de famille est aussi sceptique : "On fait avec ! Mais sur la plage, il y a de l’air, de l’espace. On ne voit pas où est le problème." En outre, la diffusion de musique, toujours dans les lieux publics, est totalement prohibée car susceptible de contribuer à des rassemblements.