Coronavirus Covid-19 : "Pour l'instant on tient la ligne de front" mais "le problème sera si ça dure quelques mois", estime Patrick Pelloux

L'urgentiste a estimé vendredi sur franceinfo qu'"on risque d'avoir des problèmes de personnel si certains tombent malades".

"On risque d'avoir des problèmes de personnel si certains tombent malades, je ne dis pas ça pour foutre la trouille" mais "c'est une inquiétude", a estimé Patrick Pelloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF) sur franceinfo vendredi 6 mars après qu'Emmanuel Macron a appelé les personnels soignants des Ehpad à "ne pas venir travailler" en cas de suspicion ou de contamination avérée au coronavirus. "Pour l'instant on tient la ligne de front (...) le problème sera si ça dure non pas quelques semaines mais quelques mois. On va épuiser les équipes".

>> "Il faut éviter au maximum de visiter nos anciens", demande Emmanuel Macron. Suivez notre direct sur l'épidémie de coronavirus.

C’est intéressant que le chef de l’État réagisse sur le système de santé parce qu'il était quand même un peu aux abonnés absents quand on protestait sur les moyens qu’on doit donner à l’hôpital public.Patrick Pelloux, le président de l'AMUFà franceinfo

"Maintenant qu'on se retourne vers l’hôpital public et les établissements pour prendre en charge l’épidémie et les malades, là tout le monde trouve que c’est formidable ce qu’on fait, a ironisé le président de l'Association des médecins urgentistes. Mais très vite on va retrouver la problématique du manque de moyens. Là pour l’instant on ne dit rien et on fait face, mais je vous le dis : ce qui craint le plus, c’est que je crains que les premiers qui vont être touchés par le coronavirus ce seront les soignants. C’est ce qui s’est passé en Chine", a-t-il prévenu.

Pour Patrick Pelloux, ce qui serait une "bonne nouvelle" pour les semaines à venir, "ce serait que le printemps arrive et qu’il fasse très chaud très vite parce que ce virus ne supporte pas la chaleur, et qu’on en soit débarrassés."