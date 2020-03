Municipales : la participation en baisse à midi

Le gouvernement a beau avoir maintenu le premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, la propagation de l'épidémie de Covid-19 dissuade bon nombre de Français d'aller voter. "L'impact est réel. Vous voyez derrière moi le chiffre inscrit : 18,38%. Cela veut dire qu'il y a un quart d'électeurs en moins à 12 heures par rapport au précédent scrutin de 2014, où on était à 23%", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria en direct du ministère de l'Intérieur.

Effondrement de la participation dans l'Oise

"Il y a une grande disparité régionale. La Haute-Corse, où on a encore plus voté qu'en 2014, 34%. Il faut dire que les Corses votent beaucoup par procuration. On a beaucoup voté dans le Cantal, on a beaucoup voté dans l'Aveyron. (...) Dans l'Oise, effondrement du taux de participation, sans doute parce que c'est un des premiers départements touchés par le coronavirus", précise le journaliste politique.

