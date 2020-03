Elections municipales 2020 : le taux de participation à midi en métropole est de 18,38%, en net recul par rapport à 2014

Lors du précédent scrutin municipal, le taux de participation à midi en métropole était de 23,16%.

Un scrutin chamboulé par l'épidémie de coronavirus. Le taux de participation à midi au premier tour des élections municipales en métropole s'établit à 18,38%, dimanche 15 mars, selon les données du ministère de l'Intérieur. Ce taux de participation est en recul de 4,8 points par rapport aux dernières municipales. En 2014, la participation au premier tour à midi avait atteint 23,16%, soit un peu plus qu'en 2008 (23%).

>> Suivez en direct le premier tour des élections municipales

Le taux de participation à midi est connu pour la quasi-totalité des départements. C'est en Haute-Corse qu'il est le plus élevé, avec 34,51% de votants, contre seulement 11,55% dans l'Essonne.

Le maintien de cette journée de vote, alors que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi soir le passage au stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie et des mesures drastiques, suscite interrogations et inquiétudes et une forte abstention est redoutée. En 2014, celle-ci avait atteint un record sous la Ve République avec 36,45% au premier tour.