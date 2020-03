Municipales 2020 : "Il n'y a pas plus de risque d'aller faire ses courses à la boulangerie que d'aller voter", selon le député LREM Aurélien Taché

La tenue du second tour dépendra des "recommandations du conseil scientifique" et "d'une discussion avec l'ensemble des partis politiques d'opposition".

"Il n'y avait aucune contre-indication de la part du conseil scientifique" pour reporter les élections, a rappelé dimanche 15 mars sur franceinfo Aurélien Tâché, le député LREM du Val d’Oise, au soir du premier tour des élections municipales.

"Il n'y a pas plus de risque pour les Français d'aller faire leurs courses à la boulangerie que d'aller voter, estime Aurélien Taché. Etre dans un groupe, comme dans un bar ou un restaurant pendant des heures, présente des risques beaucoup plus importants".

Quid du second tour ?

En ce qui concerne la tenue du second tour, "une décision sera prise en fonction des recommandations qui seront faites par le conseil scientifique", souligne Aurélien Taché. "Il faudra aussi avoir une discussion avec l'ensemble des partis politiques d'opposition".

Pour le député, "il y a un équilibre à trouver entre, assurer la sécurité des Français et ne pas céder à la psychose, ne pas non plus à arrêter la vie démocratique". Le second tour se tiendra donc "sur la base d'un consensus avec l'ensemble des formations politiques", insiste Aurélien Taché.