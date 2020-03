Mulhouse : un hôpital militaire est en cours d'installation

Mulhouse (Haut-Rhin) est l'un des foyers épidémiques du Covid-19 en France. L’hôpital est complètement saturé. Pour le soulager, un hôpital militaire qui pourra accueillir environ 30 patients est en cours d'installation. "L'installation de l’hôpital militaire est lancée à un rythme effréné depuis ce matin (samedi 21 mars). L’hôpital devrait être monté d'ici demain (dimanche 22 mars). Il devra d'abord être désinfecté avant d’accueillir les premiers malades, jusqu'à 30 patients en réanimation", indique le journaliste Olivier Feniet, en direct depuis Mulhouse.

Des avions militaires transportent certains malades

En parallèle, l'armée effectue d'autres actions. Les militaires ont affrété des vols pour transporter des patients atteints du nouveau coronavirus à bord d'un A330 médicalisé. "L'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Bale-Mulhouse, il devrait décoller en ce moment même pour l'Aquitaine. Un autre vol de ce type avait déjà eu lieu dans le sud de la France pour six patients atteints du Covid-19. On assiste à une course pour trouver de la place en réanimation", précise le journaliste.

