Morbihan : nouveau cluster important à Quiberon

À Quiberon, dans le Morbihan, la population est invitée à se faire dépister massivement et sans délai. Lundi 27 avril au matin, un centre de dépistage installé au pied de la mairie suscite l’intérêt des habitants et des vacanciers. "Encore cette nuit, on a regardé, il y a 54 cas, et il y en a de plus en plus. Et puis il y a toujours des gens qui ne mettent pas de masques, qui sont inconscients, donc je veux savoir si je l’ai attrapé", explique un habitant.

Des mesures supplémentaires

Dès l’après-midi, le centre accueillera 250 personnes par jour, et ce, jusqu’à vendredi 31 juillet au moins. Quiberon, station balnéaire du Morbihan de près de 5 000 habitants voit sa population multipliée par dix l’été. Face à l’augmentation du nombre de cas, les autorités accentuent les mesures pour éviter une dispersion massive du Covid-19.





