Morbihan : les habitants de ce "cluster" se mobilisent avant le déconfinement

L'enjeu du déconfinement est d'éviter également la formation de nouveaux foyers d'épidémie, les "clusters", comme ce fut le cas au début de l'épidémie, avec notamment le foyer du Morbihan, qui a étévite maîtrisé et l'embrasement évité. Dans le village de Crac'h, tout est en sommeil depuis bientôt dix semaines. Confinés depuis le 2 mars, les habitants se préparent à reprendre le cours de leurs activités petit à petit. En attendant le déconfinement de lundi 11 mai, d'anciens malades du Covid se sont donné pour mission de fournir un masque à chaque habitant. Il en faudra donc 3 000. "On a été pas mal impactés par le virus", explique Joëlle Guilhem, qui fabrique des masques quatre heures par jour.

Éviter de contaminer son entourage

"On était 'cluster', donc entre les connaissances et les amis qui ont été touchés, ça me semblait naturel pour quelqu'un qui restait à la maison et qui savait coudre", confie-t-elle. "C'est important, il faut absolument protéger les autres", insiste Catherine Chantelot, ex-malade du Covid, qui sait qu'un porteur asymptomatique du virus peut tout à fait contaminer son entourage. "Ça me faisait mal au cœur. Il y a des jours, j'en pleurais", se souvient-elle.

