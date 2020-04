Mon info. Du muguet livré à domicile en échange de dons destinés aux soignants de l'hôpital d'Elbeuf

Un bouquet de muguet. Photo d'illustration. (CATHERINE GRAIN / RADIO FRANCE)

Tous les jours ne se valent pas, même en période de confinement. C’est ce qu’il faut se dire. Et dans quelques jours, justement, c’est le 1er mai. La Fête du Travail. S’il n’y aura personne dans les rues cette année, Cédric lui a décidé que ce 1er mai rimerait bien avec muguet. Ce fleuriste de Grand Bourgtheroulde, dans l’Eure, propose à ses clients de commander du muguet, et Cédric viendra lui-même le livrer au profit notamment des soignants de l’hôpital d’Elbeuf, comme il l’a expliqué à France Bleu Normandie : "Je vais livrer dans tout le département de l'Eure. Même pour un pot, c'est une façon solidaire d'aider les gens. On va cumuler les dons, de façon à ce que le personnel soignant puisse profiter en achetant du matériel, ou une table de repos. Des choses qui vont être nécessaires."

Ce qui va être nécessaire, et très vite, pour les soignants, comme pour tous les Français, ce sont les masques. Mais il ne faudrait pas non plus oublier le gel hydroalcoolique. Très prisé depuis le début de la pandémie. Les stocks ont vite été vidés et il a fallu accélérer la production. Ça a porté ses fruits, même si bon nombre de pharmacies sont encore en rupture. Alors deux étudiants ont lancé un site internet au nom explicite : outrouverdugel.com. Des milliers de pharmacies y sont répertoriées. Hugo Durbecq, co-fondateur du site, interrogé par France Bleu Champagne : "On a développé une plateforme sous forme de carte interactive qui recense aujourd'hui 15 000 pharmacies. Ces pharmacies peuvent être mises à jour par les clients. On observe que de nombreux pharmaciens voulaient participer à l'initiative pour essayer de désengorger leur pharmacie."

Des chaussures mises aux enchères

Les belles initiatives et la générosité qui ne faiblit pas, elle non plus, depuis le début de l’épidémie, bien au contraire avec partout des ventes aux enchères comme celle de ces créateurs marseillais qui vendent sur les réseaux sociaux des vêtements, chaussures, bijoux ou autres objets de décoration, au profit des hôpitaux de Marseille et des soignants. Déjà plus de 2 000 euros collectés, en une semaine. Parmi les créatrices qui participent, il y a Anne. Elle met en vente des chaussures. Elle répond à France Bleu Provence : "Je crois que tout le monde est gagnant et de toute façon nos stocks vont dormir, donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux en faire profiter des gens qui sont en ce moment sont dans le besoin réel, plutôt qu'à la fin le comptabiliser dans un bilan comptable ?"

Le footballeur Aymeric Laporte généreux

Le beau geste du jour, c’est celui d’un footballeur tricolore. l’un des défenseurs de l’équipe de France. Pas le plus connu, mais très généreux. C’est Aymeric Laporte. Il a dépensé 5 000 euros pour la tenue du boxeur français Alexis Vastine, aux Jeux Olympiques de Londres et décédé depuis. Tenue mise aux enchères pour les soignants par le père du boxeur, et qu'Aymeric Laporte a décidé de restituer à la famille du boxeur disparu.