Meetings annulés, matchs NBA suspendus, concerts reportés... Les conséquences du coronavirus aux Etats-Unis

Le président Donald Trump a annoncé des "actions fortes" pour lutter contre l'épidémie. Trente-huit personnes sont mortes aux Etats-Unis.

La Maison Blanche a enfin pris acte de l'ampleur de l'épidémie. Alors que les Etats-Unis ont officiellement dépassé, mercredi 11 mars, la barre des 1 300 cas d'infection au coronavirus, avec 38 décès enregistrés, le président Donald Trump a annoncé le même jour des mesures pour lutter contre la propagation du virus. "J'ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains", a-t-il déclaré lors d'une allocution solennelle depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche. Voici les principales conséquences de l'épidémie aux Etats-Unis.

Les voyageurs venus d'Europe interdits d'entrée

"Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours", a déclaré Donald Trump, en déplorant que l'Union européenne n'ait pas pris "les mêmes précautions". Cette mesure entre en vigueur vendredi 13 mars à minuit, heure de Washington.

Concrètement, toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant son arrivée prévue aux Etats-Unis est interdite d'entrée, à l'exception des Américains et des résidents permanents. Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne sont pas concernés non plus par cette interdiction.

Le président des Etats-Unis avait laissé entendre par erreur que ces restrictions pourraient s'appliquer également aux produits venant d'Europe et pas seulement aux voyageurs. La proclamation officielle publiée plus tard dans la soirée par la Maison Blanche précise bien que le président "continue à s'engager à faciliter le commerce entre nos nations".

Le paiement de certains impôts retardé

Donald Trump a appelé le Congrès, malgré ses réticences, à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires. Il a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts dans certains cas, ce qui selon lui permet de réinjecter "200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie". Enfin, il a ordonné à son administration de fournir "du capital et des liquidités aux entreprises affectées par le coronavirus" sous forme de prêts à faible taux d'intérêt.

Les meetings de campagne annulés

Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre prochain, a annulé mercredi 11 mars des meetings prévus en Floride et dans l'Illinois. Ces rendez-vous seront remplacés par des "événements virtuels". Tout comme son rival dans la course à la primaire démocrate Bernie Sanders, il avait déjà annulé mardi des rassemblements dans l'Ohio, en Floride et dans l'Illinois et l'Arizona. Côté républicain, Donald Trump a lui aussi annulé deux déplacements de campagne, dont une collecte de fonds prévue jeudi à Denver.

Les matchs NBA suspendus

La NBA a suspendu tous les matchs de basket de la saison après un cas de coronavirus enregistré chez un joueur du Utah Jazz. "La NBA suspend le reste des matchs prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle indiqué. Sa saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant des play-offs menant aux finales prévues début juin.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

La parade de la Saint Patrick à New York reportée

Après Boston, la ville de New York a reporté sa traditionnelle parade de la Saint Patrick, événement festif qui rassemble tous les ans, le 17 mars, quelque deux millions de personnes. Selon le New York Times (en anglais), rien n'avait jamais empêché la parade d'avoir lieu à la date prévue en plus de deux siècles et demi d'existence (même les guerres mondiales).

Les rassemblements interdits à San Francisco

L'Etat de Washington et la ville de San Francisco, en Californie, ont interdit mercredi les grands rassemblements. L'Etat de Washington a proscrit les foules de plus de 250 personnes dans ses régions les plus durement touchées par l'épidémie, dont la ville de Seattle. Cet Etat du nord-ouest est devenu l'épicentre américain du virus, avec un total de 24 décès jusqu'à présent. L'interdiction touche les événements sportifs et religieux, les festivals, les concerts et les défilés au moins jusqu'à fin mars. La ville de San Francisco, en Californie, a également interdit tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes.

Des grands festivals annulés

En Californie, le Festival Coachella, qui attendait 125 000 spectateurs par jour pendant les deux week-end d'avril, est reporté. Au Texas, le festival américain South by Southwest (SXSW), qui devait se tenir du 13 au 22 mars à Austin, a lui pris la décision d'annuler son édition 2020 en fin de semaine dernière "pour la première fois" en trente-quatre ans d'existence. Idem pour le festival Ultra à Miami.

En plus de ces trois grands festivals, Pearl Jam, Madonna et Santana font partie des vedettes qui ont annulé ou reporté des concerts aux Etats-Unis et à l'étranger, tandis que l'Orchestre symphonique de Boston ou l'American Ballet Theater de New York ont annulé des tournées en Asie et au Moyen-Orient.