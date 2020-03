Coronavirus : Festival Coachella reporté, concerts annulés à Berlin, musées fermés à Vienne, la culture souffre partout

Annulations de festivals, concerts reportés, fermetures de salles de cinéma, de théâtres et de bibliothèques : la culture dans le monde subit de plein fouet les conséquences de l'épidemie de coronavirus.

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre, les annulations de manifestations culturelles et les fermetures provisoires d'établissements culturels se multiplient dans le monde. Ainsi, le prestigieux festival de musique californien Coachella a annoncé son report, tandis que la ville de Berlin prévenait de l'annulation de toutes les manifestations culturelles.

Le festival américain Coachella reporté à octobre

Le célèbre festival américain de musique Coachella, qui se déroule généralement au printemps sur deux week-ends consécutifs, a été reporté à octobre en raison du coronavirus, ont annoncé le 10 mars ses organisateurs en disant suivre les consignes de précaution des autorités sanitaires locales.



"Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d'incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté", a justifié l'entreprise Goldenvoice qui gère le festival californien. L'événement, qui était prévu les week-ends des 11 et 18 avril, est reporté aux week-ends des 9 et 16 octobre dans la ville d'Indio en Californie.

Le festival américain South by Southwest (SXSW pour les intimes), qui devait se tenir du 13 au 22 mars à Austin au Texas, avait déjà déclaré forfait en fin de semaine dernière. Ce grand rendez-vous cinématographique et technologique (jeux vidéo) a indiqué qu'il annulait "pour la première fois" en trente-quatre ans d'existence, en liaison avec les autorités de la ville d'Austin.



La Winter Music Conference, évènement annuel prévu du 16 au 19 mars à Miami, a également été annulée dans la foulée de l'état d'urgence déclaré lundi 9 mars par le gouverneur de Floride Ron Desanti.

Berlin annule concerts et représentations jusqu'à mi-avril

La ville de Berlin a annoncé mardi l'annulation de toutes les manifestations culturelles dans les grandes salles de la capitale allemande jusqu'au 19 avril, pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus.



"Dans les théâtres d'État, les opéras et les salles de concert, les manifestations prévues dans les grandes salles n'auront plus lieu à partir de demain, 11 mars", a indiqué dans un communiqué l'adjoint berlinois à la Culture, Klaus Lederer. Il a également recommandé aux grands théâtres privés de procéder de la même manière.



Pour les événements organisés dans des théâtres et des salles plus petits pouvant accueillir jusqu'à 500 spectateurs, l'évaluation des risques relève de la responsabilité des institutions respectives, qui doivent suivre toutefois les directives des autorités sanitaires, a précisé la mairie.

Les musées fermés en Autriche jusque fin mars

Les autorités autrichiennes ont annoncé le 11 mars la fermeture des musées nationaux pour endiguer la propagation du coronavirus. Les musées du pays, et particulièrement ceux de Vienne, sont un pôle d'attraction touristique majeur mais la conférence des directeurs de musées a décidé d'appliquer strictement l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes en milieu fermé décrétée hier par la gouvernement autrichien. A ce stade, les musées ont prévu de fermer leurs portes jusqu'à la fin du mois de mars.



Cette décision s'ajoute à la fermeture au public des grandes salles de spectacle de Vienne, comme l'Opéra national, la Musikverein ou le Konzerthaus, qui programment les grands noms de la musique classique et drainent une audience internationale. La Bibliothèque nationale a également fermé ses salles de lecture.

La culture en suspens pour 15 jours en Pologne

En Pologne, le Premier ministre a annoncé mercredi la fermeture pour quinze jours des établissements culturels et d'enseignement. Outre les crèches, écoles et les universités, cette fermeture prévue jusqu'au 25 mars concerne tous les théâtres, cinémas et opéras du pays.



Le ministre polonais de la Santé Lukasz Szumowski a demandé à "ceux qui ne vont pas suivre les cours" de "passer ce temps à la maison" car il ne s'agit ni de "vacances" ni de "temps libre".

L'Algérie annule les rassemblements

Le ministre de la Santé algérien Abderahmane Benbouzid a annoncé mardi l'annulation en Algérie de tous les rassemblement sportifs, culturels et politiques, afin d'éviter la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.



"Tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risque", a déclaré Abderahmane Benbouzid lors d'un forum du quotidien gouvernemental arabophone Echaab (Le Peuple). Tous les matches de football se dérouleront à huis clos, a-t-il précisé.