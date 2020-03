DIRECT. Coronavirus : les Etats-Unis suspendent les voyages en provenance d'Europe pour une durée de 30 jours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour, la décision de Donald Trump de bloquer tous les vols avec l'Europe n'est-elle pas le début d'une grande crise financière ? Et sinon, comment vont faire tous les touristes américains pour rentrer chez eux ?

: Bonjour @tm, Donald Trump a suspendu l'entrée sur le territoire américain des ressortissants étrangers qui se sont rendus dans les pays de l'espace Schengen lors des 14 jours précédant la date programmée de leur arrivée aux Etats-Unis. Il a aussi annoncé plusieurs mesures économiques destinées à compenser les conséquences du coronavirus sur l'activité des entreprises américaines et annoncé qu'il allait engager des mesures d'urgence pour apporter un soutien financier aux salariés qui sont malades, placés en quarantaine ou au chevet de personnes infectées.

: BonjourQuels sont les points importants de la déclaration de Donald Trump ?

: La NBA a annoncé la suspension de sa saison après qu'un joueur du club Utah Jazz a été testé positif au coronavirus. Selon la chaîne ESPN et le site internet The Athletic, le joueur en question est le français Rudy Gobert.

: "Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures."



L'acteur américain Tom Hanks a annoncé hier sur les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, de même que son épouse Rita Wilson, avec laquelle il se trouve actuellement en Australie. Il annonce qu'ils seront "isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique".

: Le gouvernement australien a annoncé ce matin un plan de relance de 18 milliards de dollars australiens (10,3 milliards d'euros) pour combattre les conséquences économiques de la pandémie. "Ce plan est là pour que les Australiens gardent leur emploi. Ce plan est là pour que les entreprises continuent à fonctionner", a déclaré le Premier ministre, Scott Morrisson.

: Et c'est parti pour un premier point sur l'actualité :



• Le dernier bilan en France fait état de 2 281 personnes contaminées et de 48 décès. Edouard Philippe reçoit ce matin à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d'élus.



• #CORONAVIRUS Le président américain Donald Trump a annoncé cette nuit la suspension pour 30 jours de l'entrée aux Etats-Unis de tout étranger ayant séjourné en Europe afin d'endiguer la pandémie. Cette mesure entrera en vigueur samedi à 5 heures (en France).





• Le procès des époux Fillon, jugés pour emploi fictifs et détournement de fonds publics, a pris fin. Le jugement sera rendu le 29 juin. Récit de cette dernière journée d'audience.





• Cela n'était pas arrivé depuis quatre ans ! Le PSG s'est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions en battant (2-0, 1-2 au match aller) le Borussio Dortmund. Retour sur cette incroyable qualification.