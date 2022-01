Vrai ou Fake : Covid-19 : faut-il généraliser les masques FFP2 ?

Pourquoi le port masque FFP2, réputé plus protecteur, n'est-il pas généralisé ? "Aujourd'hui, la doctrine scientifique du Haut Conseil à la santé publique estime que le masque chirurgical apporte une protection suffisante en population générale", rapporte Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. En effet, pour le grand public, le conseil ne fait pas de distinctions entre les masques.

Un masque six fois plus cher

Chez certains de nos voisins, le masque FFP2 est pourtant imposé. En Autriche et dans certaines régions d'Allemagne, il est obligatoire depuis un an dans les transports et dans les magasins. Depuis le 25 décembre, c'est l'Italie qui impose le masque FFP2 dans les transports, les cinémas et les théâtres. Mais que nous dit la science sur ces masques ? En regardant les études faites par les laboratoires le FFP2 apparaît plus efficace. Si deux individus portent un masque FFP2, le risque maximum de contamination au Covid entre eux est de seulement 0,4% contre 30% pour des personnes portant des masques chirurgicaux. Devrait-on davantage porter le masque FFP2 en France ? Pour l'épidémiologiste Antoine Flahaut, il peut être adapté pour les situations les plus propices à la contamination. Le masque FFP2 est six fois plus cher que le masque chirurgical.