VIDEO. Covid-19 : les masques de catégorie 1 vont "peut-être" devenir obligatoires pour les élèves "dans quelques jours", selon Jean-Michel Blanquer

"On est plutôt invitant que coercitif mais peut-être qu'on arrivera à quelque chose d'obligatoire dans quelques jours", a déclaré Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, mardi 19 janvier sur franceinfo, alors que le Haut Conseil de santé publique recommande, dans un dernier avis, de ne plus utiliser de masques en tissu de catégorie 2 ni de masques artisanaux.

L'avis ne concerne pas les masques distribués aux personnels de l'Éducation nationale, ni ceux distribués exceptionnellement aux élèves quand ils oublient les leurs à la maison. "On diffuse des masques qu'on appelle de catégorie 1, norme Afnor. Ceux-là ne sont pas concernés par cet avis, indique Jean-Michel Blanquer. L'alerte, elle, serait plutôt du côté des familles en disant : faites attention que ce ne soit pas un masque de faible qualité qui soit mis à l'enfant, mais bien, si possible, un masque chirurgical ou un masque Afnor de catégorie 1 en tissu."