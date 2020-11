Rentrée scolaire : les élèves doivent désormais porter le masque

Pour la rentrée scolaire, lundi 2 novembre, les élèves retournent en classe masqués. Le masque est désormais obligatoire à l'école dès l'âge de 6 ans. Une nouveauté à laquelle il faut s'habituer. "Ça me gêne un peu", affirme une élève. Avant de sortir les cahiers, les enfants se font rappeler les consignes par leur professeur. "Maintenant, ils vont devoir s'habituer, on va devoir être vigilant à ce que ce ne soit pas une trop grande contrainte et le leur rappeler au quotidien", explique un enseignant.



12 millions d'élèves concernés

Certains parents se montrent résignés et inquiets. "C'est assez compliqué pour sa respiration mais bon, on a pas trop le choix", glisse la mère d'un élève asthmatique. Pour limiter le brassage entre les élèves, les temps de restauration et de récréation sont échelonnés. Ce protocole sanitaire renforcé concernait lundi 2 novembre matin 12 millions d'élèves.

