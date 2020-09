Procès des attentats de janvier 2015 : l'Agence régionale de santé saisie sur la question du port du masque à l'audience

Des avocats ont demandé que le port du masque ne soit pas obligatoire pour mieux entendre les accusés, notamment.

L'Agence régionale de santé d'Île-de-France donnera son avis dans la journée, jeudi 2 septembre, sur l'obligation du port du masque au procès des attentats de janvier 2015 qui se déroule au tribunal de Paris, selon les journalistes de franceinfo présentes sur place.

Alors que le port du masque est normalement obligatoire, certains avocats ont demandé à ce que cette obligation soit levée afin de pouvoir mieux s'exprimer et afin de pouvoir mieux entendre les accusés. Après en avoir débattu, le président de la cour d'assises spéciale a autorisé les avocats et les accusés à prendre la parole sans masque s'ils le souhaitaient.

Inquiétudes sur l'impossibilité de continuer le procès en cas de contamination

Mais d'autres avocats ne sont pas d'accord, craignant d'éventuelles contaminations au coronavirus et de ce fait l'impossibilité de continuer le procès. Le président de la cour a alors indiqué que l'Agence régionale de santé donnerait son avis sur le sujet dans la journée.

L'audience de jeudi 3 septembre, comme celle de vendredi, est consacrée à la personnalité des accusés. Sur les 14 accusés, 11 sont présents et comparaissent dans les deux boxes de la salle d'audience principale, encadrés par des policiers cagoulés. Les trois autres sont en cavale ou présumés morts. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, de soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des tueries qui ont fait 17 morts entre le 7 et le 9 janvier 2015.