Port du masque sanitaire : certains départements serrent la vis

La reprise épidémique est bel et bien là. Face à ce phénomène, certains départements n'hésitent plus à réimposer le masque sanitaire dans davantage de lieux. C'est le cas dans le Bas-Rhin. À Strasbourg, voilà plus d'un mois que clients et salariés avaient tombé le masque dans les bars et restaurants. Il faut aujourd'hui le remettre. Pas toujours évident pour certains.





Une mesure qui divise





Les cafés, les restaurants, mais aussi les musées ou les cinémas : depuis lundi 8 novembre au matin, dans le Bas-Rhin, le masque est à nouveau obligatoire dans tous les établissements recevant du public. En cause ? Le taux d'incidence qui ne cesse de monter dans le département. La mesure partage, même si beaucoup d'habitants sont résignés. Mais pour beaucoup, mieux vaut porter le masque que de refermer les portes de certains établissements.