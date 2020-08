Port du masque obligatoire : un accueil mitigé

Dès lundi 3 août, il sera devenu impossible de ne pas les avoir vus. Des panneaux sont affichés partout à Lille (Nord) pour délimiter les zones où le port du masque est rendu obligatoire. Du côté de Quend-plage dans la Somme, les touristes devront le porter au moment de profiter de la plage ainsi que dans les lieux très fréquentés. Pour s’assurer que cela est bien respecté, des agents font pour l’instant régner l’ordre de manière pédagogique. Mais dès lundi, ils pourront infliger une amende de 38 euros.

L’incompréhension à Tours

Les limites du port du masque obligatoire sont définies par le préfet. Mais à Tours, en Indre-et-Loire, les mesures laissent perplexe : il est imposé uniquement en soirée, dans le centre-ville et sur les bords de Loire. "Je ne comprends pas trop : le virus serait là que le soir et pas dans la journée ? Moi ça me choque un peu", s’interroge Catherine Serin, une commerçante.

Le JT

Les autres sujets du JT