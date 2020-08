Port du masque : ceux qui militent contre

Aucun masque, aucune distanciation sociale, c’est assumé, et revendiqué. A Berlin, ces manifestants disent non aux gestes barrières : "On veut revenir à la démocratie, loin de ces lois qui nous ont été imposées et de ces masques qui nous rendent esclaves", argue un manifestant. Un mouvement anti-masque prend de l’ampleur partout dans le monde, comme aux Etats-Unis ou Canada. C’est un combat idéologique pour certains, qui vire parfois à l’affrontement.

"Le masque, c’est le virus de la peur"

En France, certains contestent l’obligation de le porter dans les lieux publics. En Alsace, ces entrepreneurs ne croient pas aux arguments du gouvernement ni à une seconde vague : "Le masque est aussi un virus. C’est le virus de la peur", défend une femme. "Est-ce que le port du masque empêche vraiment le virus de passer ? Je ne crois pas", défend un autre.

