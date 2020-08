Masque obligatoire dans les universités : "Il n'est pas prévu que l'ensemble des étudiants soient dotés en masques", explique un président d'université

Lors d'une conférence de presse jeudi, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que le port du masque sera obligatoire à l'université pour les étudiants comme pour les enseignants à la rentrée.

Le port du masque sera obligatoire en toute circonstance dans les écoles de l'enseignement supérieur et les universités pour la rentrée qui débute lundi 31 août, a précisé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de coronavirus en France, jeudi 27 août.

Si ce n'est "pas une surprise" pour Guillaume Gellé, le président de la commission et insertion professionnelle de la CPU (Conférence des présidents d’universités) a expliqué, sur franceinfo jeudi, qu'il "n'est pas prévu que l'ensemble des étudiants soient dotés en masques" . Pour le président de l’université de Reims, "il s'agit aussi d'apprendre à vivre avec le virus pendant une durée indéterminée et il faut que chacun intègre cette dimension".

Orlane François, présidente de la Fage (Fédération des associations étudiantes), avait réclamé plus tôt sur franceinfo, à ce que des masques soient fournis à tous les étudiants : "Il faut qu'il y ait des premières dotations qui soient faites à l'ensemble des étudiants." Pour des raisons économiques, les étudiants "vont en acheter le moins possible et au final la mesure qui est censée être une mesure de protection sanitaire va être inutile."



"Étudier dans les meilleures conditions sanitaires"

Guillaume Gellé reconnaît que "nous sommes confrontés à une réalité, nos étudiants sont parfois extrêmement précaires et il est important pour eux de mettre à disposition des masques pour pouvoir leur permettre de venir étudier dans les meilleures conditions sanitaires."

Nous sommes tous en train de travailler pour faire en sorte qu'aucun étudiant ne soit laissé sur le carreau.Guillaume Gellé, président de l’université de Reimsà franceinfo

"Il y avait cette question en suspens de port du masque obligatoire mais les règles sanitaires pour protéger au mieux nos étudiants et nos personnels avaient été intégrées dans tout cela", a précisé Guillaume Gellé. "Les universités sont des établissements autonomes, donc elles appliquent les contraintes sanitaires en fonction des réalités de terrain, poursuit-il. Pour arriver à atteindre ces objectifs, il est parfois nécessaire d'avoir une pédagogie un peu différente où on a une part d'enseignement à distance, une part en présentiel."

La présidente de la Fage Orlane François a rappelé que "la période de confinement et même l'après-confinement a eu des conséquences très importantes sur la réussite et le bien-être des étudiants". Elle a indiqué "qu'il y aura une vigilance particulière sur l'accompagnement des (étudiants de) première année. L'accueil va être fait mais de manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir."