La machine à coudre revient en force

Le temps d’un stage d’une journée, ces couturiers et couturières débutants découvrent la machine à coudre. Elle fait son grand retour depuis le confinement. "J’avais besoin de masques, je me suis retrouvée à acheter une machine",explique cette jeune femme. Fabriquer des masques, une nécessité devenue un plaisir. Selon Florence Grall, professeur de couture à l’atelier des Coupons, "les gens n’ont plus envie de porter ce que tout le monde met".

Le marché de la machine à coudre devrait bondir de 30 à 40%

La machine à coudre, devenue ringarde dans les années 90 revient sur le devant de la scène. Le marché du textile en profite. "Le 25 avril et sur 5 jours, ça a été une explosion totale dans tous nos magasins (…) on a fait un chiffre qui correspond 6 à 7 fois à ce qu’on aurait pu faire sur la même période", explique Philippe Leruth, président de Singer France. Cette année, le marché de la machine à coudre devrait bondir de 30 à 40%.

