Incendies en Californie, manifestations en Biélorussie... L'actualité de la semaine en images

Tous au marché, agglutinés, dans le Var. La réponse des autorités : sortez couverts. Le masque est obligatoire, même en plein air. Le masque est également obligatoire au Panama dans le confessionnal. Désormais, il faut se parler beaucoup plus fort pour que les aveux des pêcheurs ne soient pas impénétrables.

Quand une manifestante enlace un policier

Qu'est-ce qui est velu et se retrouve les quatre fers en l'air ? C'est un ours brun qui se rafraichit dans l'eau au Kosovo. Comme une impression de mimétisme avec l'homme. Mais eux sont fatigués. Les pompiers californiens sont à terre, ils luttent contre le feu depuis une semaine. Les températures grimpent jusqu'à 54 degrés. En Biélorussie, une manifestante opposée au président élu a enlacé un militaire chargé de réprimer les contestataires. Sinon, c'est peut-être le moment de prendre de la hauteur. Faire un tour de vélorail sur un viaduc du Puy-de-Dôme à 133 mètres du sol, pour oublier tout et tout le reste.