Un homme qui refusait de porter un masque dans un bar de Brest (Finistère) a planté un couteau dans l'oeil de l'agent de sécurité qui gardait l'entrée. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Finistère : le client d'un bar qui refusait de porter son masque plante un couteau dans l'oeil de l'agent de sécurité

Un homme a planté un couteau dans l'oeil d'un agent de sécurité d'un bar à Brest (Finistère), dans la nuit de vendredi à samedi. L'agent lui avait demandé de porter un masque avant d'entrer dans l'établissement, rapporte samedi 15 août France Bleu Breizh Izel.



Dans la nuit de vendredi à samedi, un peu avant minuit, un homme se présente devant le Greenwich Café, dans le centre-ville de Brest. Ne portant pas de masque, l'agent de sécurité lui demande de se couvrir le visage. Le Brestois de 43 ans refuse, insiste pour entrer mais se fait repousser. Il fait demi-tour et repart, mais revient trente minutes plus tard.

Il sort un couteau et assène un coup au visage de l'agent de sécurité. La lame atteint l’œil de la victime. Celle-ci s'effondre et l'assaillant se couche sur lui pour le frapper à nouveau. Il lui assène au total deux coups de couteau. Très vite, les clients du bar sortent pour venir en aide à la victime. Une patrouille de police à proximité est alertée et se rend sur place.

Le pronostic vital n'est plus engagé

L'agent de sécurité est emmené dans un état grave à l'hôpital. Il a été opéré d'urgence samedi matin et son pronostic vital n'est plus engagé. L'agresseur, lui, a été interpellé dans la foulée. Il reconnait les faits mais dit ne plus s'en souvenir. Il était alcoolisé et présente un profil schizophrène. Il est déjà connu des services de police.



Sa garde à vue au commissariat de Brest est prolongée jusqu'à dimanche. Il devrait être présenté devant le parquet de Brest dimanche soir.