Eurozapping : Boris Johnson encourage les Britanniques à se faire vacciner, plusieurs cas de flurone en Espagne

Le variant Omicron signe la fin d'une croisière au Portugal. Les passagers d'une croisière sont restés bloqués durant quatre jours sur le port de Lisbonne. 68 personnes ont été contaminées par le variant Omicron. Lundi 3 janvier, le bateau a été évacué et pour les touristes à bord, c'est une désillusion. Plus de 4 000 personnes avaient embarqué sur ce navire.



Le flurone , le mélange entre le variant Omicron et la grippe

En Espagne, le variant Omicron s'est combiné avec la grippe pour former le flurone. Plusieurs cas ont été détectés en Catalogne. Les patients sont infectés par le variant Omicron et le virus de la grippe. "Tous les virus qui circulent en ce moment peuvent se combiner avec Omicron parce qu'ils infectent les cellules d'une manière différente", explique Julio Garcia, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital La Paz à Madrid.



Boris Johnson reste en première ligne pour défendre sa politique contre ce variant. Il est de retour dans un centre de vaccination, la seconde fois en une semaine. Le Premier ministre britannique continue à exhorter ses concitoyens à se faire injecter une troisième dose. Pour lui, le temps presse, les contaminations explosent et seulement 71% de la population est vaccinée.