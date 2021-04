Désintox. Non, il n'y a pas de parasites dans les masques de protection contre la Covid-19

Nouvelle polémique concernant les masques de protection contre la Covid-19 : certains contiendraient des parasites, visibles par tout un chacun au microscope. À l'appui, des vidéos assez déroutantes, de prime abord.

Comme celle vue plus de 14 000 fois sur Facebook dans laquelle une mère québécoise filme le masque de son fils, qui s’éclame « Ah oui ça bouge ! C’est dégueulasse ! » Sur le réseau TikTok, un autrichien aux 800 000 abonnés place carrément son masque au microscope, pour montrer l’existence de “parasites”. On retrouve ces vidéos dans le monde entier et sur toutes les plateformes : Télégram, Youtube, Facebook, VKontakte, ou encore Odyssée.

Désintox a soumis ces vidéos à plusieurs spécialistes. Après analyse, ils concluent tous à l’absence de vers. Les vidéos montreraient en fait des fibres textiles. « Un simple mouvement d’air sur le masque peut les faire bouger », précise un fabricant.

« Il ne s’agit pas de vers mais d’éléments inertes allongés capables de mouvements en cas de souffle d’air à proximité », conclut, à l'identique, un infectiologue parisien.

Par ailleurs, Bruno Grandbastien, de la Société Française d’Hygiène Hospitalière, indique n’avoir jamais eu « aucun élément corroborant » l’existence de vers ou de parasites dans des masques de la part des personnels des établissements hospitaliers.

S’il est impossible de vérifier systématiquement l’intégralité des nombreuses vidéos présentant ces formes noires, il est par ailleurs difficile d’être sûr que les masques incriminés sur les images sont neufs et n’ont jamais été utilisés.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox