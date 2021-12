Covid-19 : nouveau tour de vis dans plusieurs départements en raison de la flambée des cas

Face à la flambée des contaminations au Covid-19, les préfets doivent prendre d'autres mesures plus restrictives. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dans les rues de Paris dès vendredi 31 décembre, et les bars devront fermer dès 2h, dès samedi.

Afin de limiter la propagation du Covid-19, des mesures de restriction ont été décidées à Paris. Les bars et restaurants de la capitale devront ainsi fermer à 2h du matin pour le Nouvel An, ainsi que pour la nuit du samedi 1er au dimanche 2 janvier. Dès vendredi 31 décembre, le masque redeviendra obligatoire partout à l'extérieur, sauf dans le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes.

Le masque redevient obligatoire dans plusieurs communes

Des mesures similaires ont été annoncées dans d'autres régions. Les bars et restaurants seront aussi fermés dès 2h, la nuit de la Saint-Sylvestre, en Charente-Maritime, en Saône-et-Loire et dans les Alpes-Maritimes. Le réveillon se finira encore plus tôt dans le Var, avec une fermeture des bars et restaurants à 1h du matin. Par ailleurs, la Meurthe-et-Moselle a elle aussi imposé le masque à l'extérieur, de même que Tours (Indre-et-Loire), La Rochelle (Charente-Maritime), ou encore les communes de la Drôme. Dans plusieurs départements, comme l'Indre-et-Loire, pour éviter les attroupements, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite le soir du réveillon. Enfin, l'état d'urgence a été rétabli à La Réunion : les jauges et le couvre-feu feront donc leur retour dès samedi.