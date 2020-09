Covid-19 : limiter la propagation de l’épidémie est "une affaire d’auto-discipline", selon le Dr Blachier

L’épidémie de Covid-19 a connu un nouveau coup d’accélérateur ces derniers jours, malgré la mise en place de nouvelles consignes sanitaires et des restrictions. "Le masque obligatoire partout, c’est très bien. Mais si vous continuez à avoir des soirées privées ou quelques bars et restaurants où l’on fait n’importe quoi, à ce moment-là, vous avez l’épidémie qui repart", analyse mardi 15 septembre Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique.

Les mesures anti-Covid ont été renforcées ces derniers jours dans les Bouches-du-Rhône mais aussi en Gironde pour limiter les rassemblements. "C’est plus que suffisant, à mon sens. Là, ils sont allés assez loin. On est dans un scénario maximaliste pour calmer l’épidémie dans ces villes où il y a eu des comportements inadaptés durant l’été, ce qui a conduit à remonter l’épidémie", analysée le Dr Blachier dans les "4 Vérités". "Si on évite les grands rassemblements, si on évite d’organiser des soirées privées, si on évite d’avoir quelques bars et restaurants qui mêlent plein de gens à l’intérieur sans mesures de protection, on n'aura pas cette reprise", insiste-t-il.

"Des mesures pas difficiles"

"C’est une affaire d’auto-discipline", pense-t-il. "Quand on parle de mesures difficiles, je ne comprends pas pourquoi on utilise ce terme, parce que ne pas faire de fêtes à 200 personnes, reporter les mariages de six mois et éviter d’aller dans des bars bondés, est-ce que ce sont des mesures difficiles ? Je ne crois pas", affirme Martin Blachier.