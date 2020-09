Covid-19 : rassemblements limités, nouveaux centres de dépistage... Ce qu'il faut retenir des annonces de la préfète de Gironde

La jauge de personnes pouvant se rassembler lors d'événements publics est notamment abaissée de 5 000 à 1 000 personnes.

Bordeaux, la Gironde et la Nouvelle-Aquitaine en état d'alerte. L'épidémie de coronavirus est "inquiétante" dans la métropole bordelaise et aux alentours, a averti la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio, lors d'une conférence de presse, lundi 14 septembre. Entre les indicateurs de la maladie en nette augmentation et les nouvelles restrictions pour lutter contre sa propagation, voici ce qu'il faut retenir de son intervention.

Les rassemblements restreints

Les événements publics ne pourront plus rassembler plus de 1 000 personnes, contre 5 000 jusque-là. Les manifestations pourront se dérouler à condition de respecter un protocole sanitaire strict. Les fêtes foraines et les fêtes de voisins sont annulées, tout comme les Journées du patrimoine dans la métropole bordelaise.

Dans les parcs, jardins et sur les quais de la ville, les "rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique" sont interdits. Les bars et les restaurants "qui contreviennent aux règles" seront fermés "très rapidement", a précisé la préfète. Ainsi, un établissement sera fermé le "lendemain" du contrôle et du constat de non-respect des règles. Dans les bars de Bordeaux, il est désormais interdit de consommer debout et de diffuser de la musique sur la voie publique. Il est également interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique dans la ville.

Les soirées dansantes dans les établissements recevant du public (ERP, comme les bars et salles des fêtes) sont également interdites, les fêtes étudiantes annulées. Les sorties scolaires sont suspendues pour le primaire et le secondaire, tandis que les vestiaires "hors piscines et hors usages scolaires et Staps seront fermées". Dans les milieux familiaux et privés, la préfète a demandé "solennellement à chaque habitant de la métropole de limiter les rassemblements familiaux et festifs à 10 personnes maximum". Il ne s'agit pas "de ne plus se marier", a ajouté Fabienne Buccio, mais de "reporter les grandes fêtes liées" à ce type d'événements. Enfin, les visites dans les Ehpad seront limitées à deux personnes par semaine et par résident.

Pour faire respecter ces mesures à Bordeaux et en Gironde, département en zone rouge, la préfète a demandé l'appui des polices municipales des 28 communes de la métropole et annoncé que l'Etat allait détacher des gendarmes mobiles et une unité de CRS.

Des chiffres en hausse

En Gironde, département classé en "vulnérabilité élevée", les indicateurs inquiètent. Ainsi, le taux de positivité des tests du Covid-19 (pourcentage de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés) grimpe à 8,2%, alors qu'il est de 5% pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Cela traduit une "augmentation du nombre de cas qui n'est pas seulement due aux opérations de dépistage", a précisé Hélène Junqua, directrice générale par intérim de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.

Le taux d'incidence (nombre de personnes infectées en une semaine rapporté à 100 000 habitants) est de 158,8 en Gironde, quand le seuil d'alerte est fixé à 50. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, ce taux est de 65,6. Ce taux d'incidence est en augmentation dans toutes les classes d'âge, notamment pour la tranche d'âge des 15-44 ans, où il s'élève à 298 pour 100 000 habitants.

Ces chiffres ont une répercussion directe sur le milieu hospitalier, notamment au CHU de Bordeaux où "tous les signaux sont au rouge", selon son directeur Yann Bubien. Il évoque, parmi ces signaux, le nombre d'appels, le nombre d'entrées en réanimation et le nombre de patients Covid-19. Depuis le mois de mars, le CHU a accueilli 654 patients et en compte actuellement 77 hospitalisés pour cause de Covid-19, dont 24 en réanimation. Le CHU dispose d'une capacité de 180 lits en réanimation, qui peut être étendue à 300 lits. Enfin, le département de la Gironde compte 57 clusters, dont 15 identifiés dans des Ehpad.

Une capacité de tests accrue

Pour faire face à la situation, la préfète a rappelé l'importance des gestes barrières et du port du masque et insisté sur la doctrine "tester, tracer, isoler". Les tests de dépistage seront accessibles immédiatement pour les personnes prioritaires, a indiqué Fabienne Buccio : les malades, les cas suspects et les professionnels de santé. "De nouveaux centres de dépistage dédiés seront ouverts à Bordeaux dès cette semaine", a-t-elle promis. Les laboratoires les moins sollicités vont être mobilisés, la formation des infirmières scolaires va aussi se poursuivre.