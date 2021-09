Covid-19 : les élèves des écoles primaires de 47 départements pourront tomber le masque

Comme dans d'autres écoles, les élèves d'un établissement d'Arras (Pas-de-Calais) vont pouvoir tomber le masque dès le lundi 4 octobre. La maîtresse, Sophie Caillierez, devra en revanche le garder, mais elle se réjouit de découvrir les sourires cachés depuis la rentrée, et de retrouver des conditions normales d'enseignement.

47 départements stabilisés sous le seuil d'alerte des 50 cas

"Étant enseignante de CP, pour tout ce qui est lecture et apprentissage de la lecture, ça va quand même faciliter, puisqu'on va pouvoir voir le mouvement des lèvres", explique l'enseignante. Le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais est tombé à 22 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Le département fait donc partie des 47 départements stabilisés sous le seuil d'alerte des 50 cas, où le masque ne sera plus obligatoire lundi pour les élèves de primaire. Les spécialistes recommandent par ailleurs de tester les enfants de façon plus régulière et systématique.