Covid-19 : le protocole de niveau 3 instauré dans les écoles primaires

Le gouvernement a dévoilé des changements dans sa politique sanitaire lundi 6 décembre lors d’une conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex, et du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a notamment été annoncé que le protocole sanitaire dans les écoles primaires allait passer au niveau 3. Par conséquent, dès l’école élémentaire, le port du masque en intérieur et en extérieur sera obligatoire pour les élèves et le personnel. Ils devront aussi porter un masque et respecter des distanciations obligatoires en intérieur lors des activités physiques et sportives.

Les cours restent en présentiel dans les écoles primaires et les collèges

Les locaux et le matériel touchés fréquemment devront être désinfectés plusieurs fois par jour. Le brassage des élèves par niveau et par classe doit aussi être réduit au minimum, notamment lors des repas à la cantine. Les cours resteront en présentiel concernant les écoles primaires et les collèges mais ils pourront avoir lieu en partie en distanciel dans certains lycées selon la situation sanitaire.