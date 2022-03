Covid-19 : le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur

Le port du masque en intérieur n'est plus obligatoire depuis lundi 14 mars. À l'école, dans les entreprises ou dans les commerces, les Français redécouvrent les visages. Cet allégement intervient en plein rebond de l'épidémie de Covid-19.

Dans les rues de Bordeaux (Gironde), il est à nouveau possible d'acheter un canelé, la spécialité locale, avec en prime le sourire des commerçants, ravis de pouvoir enfin voir le visage de leurs clients. Même enthousiasme dans une boutique de décoration. "On a l'impression qu'on laisse un peu tout ça derrière, et ça fait du bien", témoigne une cliente. Cependant, de nombreux Français choisissent de continuer à porter le masque. "Au-delà du confort, je pense que c'est une question de sécurité", explique un habitant bordelais.



Le nombre de cas positifs repart à la hausse

Dans les bureaux d'une banque en ligne, la plupart des 200 salariés sont arrivés sans masque. Certains découvrent enfin le visage de leurs collègues. À la sortie de l'école, la petite Isabelle est ravie de tomber le masque. Mais en Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs en France, le nombre de cas positifs est reparti à la hausse.