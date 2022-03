Covid-19 : le port du masque en intérieur n'est désormais plus obligatoire

Malgré la circulation du Covid-19, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur à partir du lundi 14 mars. Une mesure d'allégement qui ne s'applique pas aux transports en commun et aux établissements de santé.

Dans un collège de Lille (Nord), c'est la fin d'une époque : le masque n'est plus obligatoire pour les élèves, à partir du lundi 14 mars. Ils redécouvrent ainsi une vie de liberté. "Maintenant, quand je vois le bas du visage, ça me fait trop bizarre", témoigne une collégienne. En classe, les élèves découvrent pour la première fois les visages de leurs professeurs. Des enseignants qui espèrent un effet positif sur leur pédagogie.

Fin du pass vaccinal pour aller au restaurant

Certains élèves et professeurs préfèrent encore rester masqués par habitude, ou par précaution. Devant une école d'Orléans (Loiret), les plus petits se sentent enfin délivrés. Quelques rues plus loin, dans un bar-tabac, le masque n'est aussi plus obligatoire, ce qui laisse à chacun la liberté de pouvoir rester prudent. Enfin, il n'y a plus besoin de pass vaccinal pour aller au cinéma, au théâtre, au café ou au restaurant.