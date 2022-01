Covid-19 : le port du masque en extérieur bientôt aboli ?

Dans les Yvelines, à Paris et en Loire-Atlantique, la liste des départements ou le masque n'est plus obligatoire s'allonge. Sortir sans masque ne convainc toutefois pas tous les passants rencontrés à Paris, vendredi 14 janvier. "Je pense que c'est dommage, parce qu'effectivement même si je pense [qu'il] n'est pas d'une grande utilité dans la rue, c'est une façon de s'habituer à le porter tout le temps", estime une passante.

Pas nécessaire selon la plupart des scientifiques

La décision se fonde sur plusieurs critères. L'obligation est jugée disproportionnée et non nécessaire par les tribunaux administratifs des départements concernés. Selon la plupart des scientifiques, le port du masque en extérieur n'est pas justifié. "C'est le principe de l'aération. On explique aujourd'hui que lorsqu'on est à l'intérieur il faut aérer les pièces pour disperser les particules, donc on imagine bien que lorsqu'on est dehors, c'est l'aération maximale possible", explique le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches (AP-HP).