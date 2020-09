Covid-19 : le masque pour les élèves dès le CP dans 200 écoles privées du Nord

La direction de l’enseignement catholique au sein du diocèse de Lille - l’un des plus importants de France - gère 350 établissements privés dans le Nord, dont 200 écoles. Alors que le gouvernement a décidé d’alléger le protocole sanitaire en maternelle et primaire, le diocèse a lui décidé de généraliser le port du masque du CP au CM2, après plusieurs cas positifs parmi les élèves et quelques classes fermées.

50 000 élèves concernés par la mesure

Une préconisation et non pas une obligation plutôt bien accueillie par les parents d’élèves de l’école primaire Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny dont les enfants découvraient cette semaine la vie en classe avec le masque. Pour d’autres, c’est déjà une habitude prise avant l’été, comme à l’école de la Croix Blanche à Bondues qui avaient demandé à ces élèves de se masquer dès le déconfinement. Le Nord est l'un des 55 départements classés en zone active de circulation du virus.