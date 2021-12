Covid-19 : le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur dans les Bouches-du-Rhône

Après les habitants de Paris, Lyon et de très nombreuses zones de 49 départements métropolitains, ceux des Bouches-du-Rhône vont devoir de nouveau porter le masque en extérieur, à partir du vendredi 31 décembre et jusqu'au 24 janvier 2022 à minuit. C'est ce qu'a déclaré jeudi soir la préfecture de ce département d'un peu plus de deux millions d'habitants, où le taux d'incidence est de 1 274 cas pour 100 000 personnes.

"Le port du masque est obligatoire de 6 heures à 2 heures, à l'exception des plages, espaces naturels, parcs et jardins", explique la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué rapporté par La Provence. En revanche, les enfants de maternelle et ceux de moins de 11 ans, hors de leur établissement scolaire, ainsi que les personnes "pratiquant une activité sportive" et les usagers de deux roues, ne sont pas concernés par cette mesure.

Pour le réveillon du Nouvel An, de vendredi soir à samedi matin, d'autres restrictions ont été prises, avec la fermeture de tous les débits de boissons à 2 heures du matin et l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Sont également prohibées "la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice" pour éviter les rassemblements.