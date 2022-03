Covid-19 : la fin du masque et du pass vaccinal le lundi 14 mars

Le lundi 14 mars marquera la fin du masque obligatoire dans les commerces, les salles de classe ou encore au travail. "On va enfin pouvoir revoir des sourires, des visages, des gens qui sont contents", se réjouit un salarié. Le masque restera toutefois exigé dans les transports collectifs et les établissements de santé. Le pass vaccinal est lui aussi suspendu, mais il sera remplacé par un pass sanitaire et sera demandé dans les hôpitaux, les Ehpad et les établissements accueillant des personnes handicapées.



"On espère que c’est la fin d’une pandémie"

Cet allègement des mesures est possible grâce à la forte baisse du taux d’incidence du Covid-19, qui a été divisé par six en un mois. La hausse des vaccinations a aussi permis l’allègement des restrictions sanitaires. "Avant, on avait toute la rangée qui était remplie de vaccins Moderna et Pfizer, maintenant on a plus qu’une petite barquette", constate un pharmacien. "On espère que c’est la fin d’une pandémie", confie-t-il. La prudence reste tout de même de mise, car la France a enregistré 167 décès le jeudi 3 mars liés au Covid-19.