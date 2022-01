Covid-19 : faut-il imposer le masque FFP2 ?

De plus en plus de Français optent pour un masque FFP2 pour se protéger face au Covid-19. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas encore estimé qu’il fallait imposer ce type de masque plutôt que d’autres.

Que cela soit dans les transports, les rues ou dans les marchés, le masque FFP2 remplace de plus en plus souvent le masque chirurgical, et ce pour plusieurs raisons. Une passante interrogée explique qu’il "s’adapte mieux au visage, l’air ne passe pas et en plus ça ne fait pas de buée pour mes lunettes". Malgré un prix cinq fois plus cher que les masques chirurgicaux, ils sont parfois en rupture de stock dans certaines pharmacies. Les ventes ont quadruplé depuis la période des fêtes.

Un masque plus efficace ?

Une étude affirme que si deux personnes portant un masque chirurgical discutent et que l’une d’elles est positive au Covid-19, le risque maximal d’infection est de 30%. Avec un masque FFP2, le risque tombe à 0,4%. Certains pays ont déjà imposé le masque FFP2, à l’image de l’Italie. En France, le gouvernement n’a pas encore estimé qu’il fallait généraliser ce type de masque plutôt que d’autres. En cas de changement de stratégie, l’exécutif assure qu’il n’y aurait aucun risque de pénurie. Le stock stratégique de l’État dispose de 600 millions de masques. Les usines peuvent quant à elles en produire 20 à 25 millions par semaine.

