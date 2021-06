Cour d'école, marché, regroupement : dans quels cas le port du masque reste-t-il obligatoire en extérieur ?

Bas les masques ! Jean Castex a annoncé, mercredi 16 juin, qu'il ne serait plus obligatoire en extérieur dès ce jeudi "dans certaines circonstances". Si vous vous promenez, vous pourrez alors ne pas le porter, à condition que l'espace dans lequel vous déambulez ne soit pas "bondé".

Car le masque restera obligatoire à l'extérieur dans certaines circonstances, a précisé le Premier ministre : "quand on se regroupe et quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou dans les tribunes d'un stade", a-t-il notamment listé. Le masque restera aussi imposé aux élèves de plus de 6 ans dans les cours de récréation en raison des "situations de regroupement et de proximité" qui subsistent entre les enfants et les adolescents, a précisé Matignon à franceinfo. Enfin, le masque restera obligatoire en intérieur.