Coronavirus : l'État décide de serrer la vis

Les chiffres ne sont pas très bons. Le Premier ministre a fait un comparatif entre fin juillet et maintenant, mardi 11 août. On comptait alors 1 000 cas par semaine contre 2 000 aujourd'hui. Il y avait également seulement cinq clusters découverts par jour contre cinq fois plus un mois plus tard. Autre signal d'alerte, le seuil de vigilance fixé à 20 cas pour 100 000 habitants. Il devrait être dépassé la semaine prochaine en atteignant 50 cas par habitant dans certaines régions.

Port du masque qui tend à se généraliser

Des voyants au rouge qui rappellent de mauvais souvenirs comme le confinement. "Nous nous exposons à un risque élevé de reprise de l'épidémie qui sera difficile à contrôler. Nous l'avons déjà subi, tout le monde s'en souvient. Personne ne souhaite le vivre à nouveau", a-t-il déclaré. Des mesures ont donc été annoncées : étendre au maximum le port du masque dans les lieux publics, mais également le port du masque dans les entreprises dès la rentrée.

