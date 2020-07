Coronavirus : bientôt des masques obligatoires dans le Nord ?

Si le virus ne connaît pas de frontières, le masque oui. Depuis lundi 27 juillet, dans la province de la Belgique proche de la France, le masque est obligatoire partout même dans la rue. Le pays est celui où le taux de mortalité est le plus élevé du monde, et il a vu repartir ces derniers jours alors le masque est désormais nécessaire pour passer la frontière.

61 clusters identifiés dans les Hauts-de-France

Dans la région voisine de Hauts-de-France, le masque s’impose aussi de plus en plus. Sur le Marché de wazemmes, à Lille, dans le Nord, il est obligatoire depuis fin mai. Un commerçant témoigne : "Les gens jouent bien le jeu, on met beaucoup d’affichage, les commerçant rappellent beaucoup à leurs clients, donc tout se passe pour le mieux". 61 clusters ont été identifiés dans la région, c’est 15% des foyers nationaux. L’Agence Régionale de Santé pourrait ainsi y annoncer le port du masque obligatoire.

