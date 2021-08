Aude : le port du masque de nouveau obligatoire en extérieur

Près de l’eau, mais sous les masques. Depuis samedi 7 août, le port du masque est obligatoire dans les rues de Narbonne-Plage (Aude), une nouveauté passée inaperçue pour certains, mais pas pour d'autres. "On habite là à l’année, donc on est au courant d’un petit peu tout", explique un homme, le visage couvert par un masque sanitaire. "Je l’ai appris ce matin, par un policier", commente un vendeur au marché.



"Au début, ça a été un petit peu compliqué"

Un peu plus loin, dans la ville de Gruissan, l’arrêté préfectoral est également applicable, mais la commune avait pris de l’avance. Le port du masque en extérieur y est de nouveau obligatoire depuis le 21 juillet, pour protéger les habitants et les nombreux touristes. "Au début, ça a été un petit peu compliqué, mais avec les forces de l’ordre, on est allé vers les gens en leur indiquant que (...) l’ensemble de la population a commencé à rerentrer dans ces gestes barrières", assure Gérard Azibert, ajoint au maire (DVG) de Gruissan.