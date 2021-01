Allemagne : le masque FFP2 obligatoire dans les commerces et transports en Bavière

Le masque FFP2 est désormais obligatoire dans les commerces et dans les transports en commun en Bavière (Allemagne), et cela afin de lutter contre la propagation du variant anglais du Covid-19. Une protection vendue trois euros l'unité et plutôt bien acceptée par les habitants. “Je suis favorable à ce masque parce qu’il est uniforme et simple à contrôler", confie un habitant. “Je pense que c’est une bonne idée. Mais en tant qu'étudiante, ou pour mon petit ami, apprenti, les coûts sont très élevés”, témoigne à son tour une Bavaroise.

Les masques en tissus moins efficaces contre le variant

Comme la Bavière, la France va-t-elle aussi changer de masque ? Dans un avis transmis à la Direction générale de la santé, le Haut Conseil de santé publique (HCSP) le recommande. La protection face au variant ne serait plus la même. Les masques en tissus filtrent au moins 70% des particules, contre 80% pour les masques chirurgicaux et 94% pour les FFP2. Obligatoire pour les médecins en France, le FFP2 est encore rare dans nos rues. Lorsqu’il est porté, il doit être changé toutes les 6 à 8 heures.

