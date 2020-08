Martinique : l’île en manque de touristes

C’est une destination paradisiaque avec ses plages de sable blanc et sa mer turquoise, la Martinique est le théâtre idéal pour des vacances de rêve. Pourtant, cet été, l’île attend toujours le retour de ses touristes. Dans son hôtel situé au sud de l'île, ces dernières semaines, Yves Jacquet ne voit pas la reprise arriver. Alors en attendant, il a dû tout réorganiser.

Un taux de remplissage de 40%

"Le restaurant est ouvert le soir, mais on l’ouvre uniquement le vendredi et le samedi parce qu’on n’a pas assez d’activité", explique-t-il. Le taux d’occupation ici n’est que de 40%. Et sur la plage privée, la distanciation physique est facile à faire respecter. "Normalement, on a à peu près 300 transats. Là, on a sorti à peu près une centaine de transats", ajoute l’hôtelier. Pour limiter la casse, l’hôtel mise sur la clientèle locale le week-end.

Le JT

Les autres sujets du JT