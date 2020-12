Manifestations : "Le pouvoir ne fait rien" contre les casseurs, estime Laurent Jacobelli (RN)

La solution pour lutter contre les casseurs lors des manifestations, "c'est la volonté pour en finir avec ce spectacle de 500 miliciens d'extrême gauche qui viennent pour tuer du flic, casser des vitrines et brûler les voitures. On les connaît, on a leurs adresses, mais le pouvoir ne fait rien", explique Laurent Jacobelli sur franceinfo dimanche 6 décembre. "La police est là pour agir et non pour subir, il faut que la peur change de camp".

"Quand Emmanuel Macron lui-même ose insinuer que les policiers seraient violents et racistes par nature, il chauffe à blanc tous ceux qui veulent en découdre", s'insurge le porte-parole du Rassemblement national.

Covid-19 : "Marre des mesures absurdes"

Sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, Laurent Jacobelli "en a marre de ces mesures absurdes alors que le gouvernement ne fait pas le boulot" : "Il n'y a toujours pas de stratégie d'isolement des personnes positives au Covid-19. On a une politique du vaccin qui est chaotique..."

Emmanuel Macron a proposé de renommer des rues ou d'ériger des statues pour honorer des personnalités issues de l'immigration. "Le mérite des gens ne se détermine pas par la couleur de peau", martèle Laurent Jacobelli.