Malgré l'épidémie de Covid-19, une ONG annonce la reprise imminente des opérations de secours de migrants en Méditerranée

Le bateau humanitaire "Alan Kurdi" sera le seul à opérer au large de la Libye, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le bateau humanitaire Alan Kurdi va reprendre ses opérations de sauvetage de migrants au large de la Libye, a annoncé l'ONG allemande Sea Eye mardi 31 mars. Il sera le seul à opérer dans la zone en raison de la pandémie de coronavirus. Le navire dirigé par la capitaine allemande Bärbel Beuse a quitté lundi soir le port espagnol où il se trouvait depuis deux mois pour des réparations. Il devrait atteindre la zone de secours et de recherche au large des côtes libyennes "vraisemblablement ce week-end", a précisé l'organisation dans un communiqué.

L'ONG table sur "de grosses difficultés à trouver un port sûr pour débarquer si on en vient effectivement à une opération de secours", en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'Europe, tout particulièrement l'Italie où débarquent en général les personnes secourues en mer. "Nous avons suffisamment de matériel de protection personnelle pour notre équipe à bord et un plan de gestion en cas d'apparition de la maladie sur le bateau", a assuré Jan Ribbeck, qui dirige la mission sur le Alan Kurdi.

Sea Eye a souligné que, depuis des semaines, aucune ONG n'a réussi à envoyer un bateau humanitaire en opération, notamment en raison de la fermeture des frontières qui ne permet pas aux équipages et équipes de bénévoles de rejoindre les ports où se trouvent ces bateaux. Par conséquent, "le Alan Kurdi est le seul bateau humanitaire en route pour la zone de recherche et de sauvetage libyenne". "C'est quasiment un miracle que nous puissions mettre sur pied une équipe, l'entraîner et la préparer à ces conditions particulières", a expliqué Gorden Isler, président de Sea Eye. Deux autres bateaux humanitaires se trouvent actuellement toujours à quai : l'Ocean Viking, de l'ONG SOS Méditerranée, et l'Open Arms, de l'ONG espagnole éponyme.