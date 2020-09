Lyon : le plan blanc déclenché dans les hôpitaux

Le dispositif de plan blanc a été déclenché au sein des hôpitaux de Lyon et prévoit des mesures exceptionnelles : ouvertures d’unités en médecine pour accueillir un nombre croissant de patients, augmentation des capacités d’accueil dans les services de réanimation permettant de passer de 139 à 199 lits. Enfin le plan blanc permet de déprogrammer un certain nombre d’opérations jugées non urgentes. Si les autorités ont pris cette décision c’est parce que les indicateurs sont préoccupants à Lyon.

Taux de progression inquiétant

25 % des lits de réanimations sont désormais occupés par des patients atteints du Covid-19. Les volumes de patients sont toujours sans comparaison avec les niveaux atteints lors de la première vague, pour autant, le taux de progression est similaire et inquiétant. Voilà pourquoi les hospices civils de Lyon appellent les populations à prendre en compte ce plan blanc et à renforcer les mesures barrières, indique le journaliste de France Télévisions, Olivier Martin, en direct de Lyon, mercredi 23 septembre