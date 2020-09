École centrale de Lyon : 252 étudiants positifs au Covid-19 sur 513 personnes testées

L'école est fermée depuis le 11 septembre. Le "patient zéro" a participé à une soirée dans le centre de Lyon avant la rentrée scolaire. L'école centrale de Lyon compte environ 1 500 élèves.

Sur 513 personnes testées, 252 étudiants de l'École centrale de Lyon ont été déclarés positifs au Covid-19, annonce la direction de l'école sur son site internet mardi 22 septembre. "La moitié des élèves testés positifs est asymptomatique. L'autre moitié présente des signes grippaux. Aucun n'a développé une forme grave d’infection", a précisé l'Ecole centrale de Lyon. Cette école compte environ 1 500 étudiants.

Par mesure de précaution, le directeur a décidé de suspendre tous les enseignements en présentiel de puis le vendredi 11 septembre jusqu’au vendredi 25 inclus. L'enseignement est assuré à distance

C'est le lundi 7 septembre que plusieurs élèves avaient été testés positifs au Covid-19 après l’identification d’un "cas zéro" ayant participé à une soirée privée dans Lyon avant la rentrée scolaire. Après l’identification du premier cas les cas contacts ont été isolés et un enseignement à distance a été mis en place pour les élèves concernés pendant leur période de quarantaine. Les élèves ont été largement incités à se faire tester.

Une vaste campagne de dépistage

Les 16 et 17 septembre, un dépistage de grande ampleur piloté par l'ARS, le SDMIS (Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours), les HCL (Hospices civils de Lyon) et l'École a été organisé sur le campus. En tout, 513 personnes ont donc été testées.

"Le protocole mis en place à l’École Centrale de Lyon respecte les préconisations du ministère et de l'ARS (Agence Régionale pour la Santé), en lien avec la Préfecture et le Rectorat. Il est ajusté en temps réel en fonction de l’évolution de la situation", indique l'École centrale de Lyon.