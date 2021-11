Lot-et-Garonne : le département confronté à une future vague de Covid-19

Les habitants du Lot-et-Garonne sont parmi les plus exposés à une cinquième vague de Covid-19, après l'explosion du taux d'incidence en moins d'un mois.

Un taux d'incidence multiplié par trois en l'espace d'un mois et une cinquième vague de coronavirus qui s'approche pour les résidents du Lot-et-Garonne. Le département est un des plus à risques dans l'Hexagone, ce qui inquiète les habitants, également lassés par une situation qui se répète en boucle depuis des mois. "C'est sans fin, ce n'est jamais terminé", déclare une habitante. Bien que de nombreux habitants soient vaccinés, le taux d'incidence est passé de 29 à 97 cas pour 100 000 habitants entre le 18 octobre et le 11 novembre.





Une solution : continuer la vaccination





Pour les spécialistes de santé, seule la vaccination pourrait faire ralentir la progression du taux d'incidence, voire la réduire. Dans la commune de Nérac, les vaccinations se poursuivent, notamment pour les seniors, qui ont besoin d'une troisième dose de rappel. "L'immunité acquise ne perdure pas dans le temps", rappelle Gaetane Carion, directrice référente du site de vaccination de l'hôpital d'Agen-Nérac.